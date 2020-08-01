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Eşinin mezarından dönerken kaza yaptı

Nevşehir’de eşinin mezarını ziyaret ettikten sonra Ankara’ya dönen şahsın kullandığı otomobil başka bir araçla çarpıştı.

Nevşehir'de eşinin mezarını ziyaret ettikten sonra Ankara'ya dönen şahsın kullandığı otomobil başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşayan ve Nevşehirli olan 70 yaşındaki Duran K., Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Bazur köyündeki eşinin mezarını ziyaret etmek için 06 BUZ 277 plakalı otomobili ile Nevşehir'e geldi. Köyde eşinin mezarını ziyaret ettikten sonra yaşadığı şehir Ankara'ya gitmek için yola çıkan Duran K.'nin otomobili, Aksaray'a 25 kilometre kala karayolunda Umut Y. (19) yönetimindeki 42 N 7627 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralanırken yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay erine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda bir başka kazaya sebebiyet vermemesi için güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücülere olay yerinde müdahale etti.


“Ramazan bayramında gelemedim kurban bayramında mezara okumaya geldim”


Yaşadığı kazayı anlatan Duran K., “Mezara okumaya gittim memlekete. Ben Nevşehir Ürgüp'ün Bazur köyündenim. Hanım 2 sene evvel vefat etti, şeker bayramında gelemedim Kurban Bayramı'nda ziyaret ettim Ankara'ya dönüyordum. Ben 70-80 ile geliyordum. Arkamda, önümde araba vardı. Baktım bu araba var. Frene bastım, 10 metre kala ama arabayı durduramadım. İkinci frene bastım geldim bunun arabaya vurdu. Bu araba yolda duruyordu” dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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