İhlas Haber Ajansı

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Eski sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Aksaray’da eski sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aksaray'da eski sanayi sitesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.



Kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan eski sanayi sitesi içindeki boş bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dükkan içerisinde ve önünde bulunan plastik parçalar alev alev yandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri de dükkanda inceleme yaptı.

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