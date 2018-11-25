Eskil Kaymakamı Karaalioğlu sorunları yerinde dinledi

Aksaray'ın Eskil İlçe Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, ilçeye bağlı tüm köy ve yaylaları gezerek vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor.

Eskil Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, bir zamanlar iki akarsuyun içinden geçtiği, şimdilerde susuzluk çeken Eskil'in Böğet Köyünü ziyaret etti. Köy muhtarı ve köylülerle görüşen Kaymakam Karaalioğlu, köyün sorunlarını köy muhtarı ve köylülerden dinledi. Sorunların biran önce çözümü için üzerine gideceğini ifade eden Karaalioğlu, köyde eğitim veren okulu ziyaret etti. Köyde yaşayan yaşlıları da ziyaret eden Kaymakam Karaalioğlu, ilçede bulunan köy ve yayların gezileceğini ve vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyerek çözüm yolları aranacağını dile getirdi.

İlçe Kaymakamına ziyaretinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Köyümüzün ve kendimizin çeşitli sorunlarımız var. Fakat bizim güçlü devletimiz olduğu sürece sorunlarımızın çözüleceğine inancımız sonsuz. İlçe kaymakamımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” dediler.