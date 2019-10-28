Eskil'de yeni belediyesi binasının temeli atıldı

Aksaray'ın Eskil İlçesinde ilçe belediyesinin yeni hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı, yeni hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise konuşmasında belediyeciliğin hizmet etmek olduğunu, insanın duasını almanın büyük önem arz ettiğini söyledi. Özhaseki, Eskil ilçesinin ve Aksaray'ın sorunlarının çözümünde her zaman kendi üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından yeni hizmet binasının temeli atıldı.

Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sultanhanı Kaymakamı Murat Karasu ile Aksaray protokolü katıldı.