Eşmekaya tesisleri mısır alımına devam ediyor

Ş., Eşmekya tesislerinde mısır alımlarına devam ediyor.

ATB Başkanı Hamit Özkök, Eşmekya tesislerinde mısır alımlarının devam ettiğini belirterek, “Mısır vermek isteyen üreticiler ve tüccarlar herhangi bir bankadan yatırım hesabı açtırarak, kimlikleri ile birlikte Eşmekaya veya Aratol Lisaslı Depo Şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

Lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında açıklanan vergi istisnaları, depo kira desteği, yatırım ve işletme kredisi faiz desteği, üretici ve üretici örgütlerine verilen ilave depo kira desteği ile nakliye ve analiz ücreti desteklerinin tarım sektöründe çığır açacak teşvikler olduğuna dikkati çeken ATB Başkanı Özkök, “Lisanslı depoya ürünlerini teslim eden üreticilere ton başına 25 TL nakliye desteği verilecek ve yüzde 2 stopaj kesintisi ve bağ kur kesintisi yapılmayacaktır. Üretici, sanayici ve tüccara güvenli depolamanın yanı sıra finansman imkanı sağlayan lisanslı depoculuk sistemi, ilave teşviklerle cazip hale geldi. Lisanslı depoculuk sistemi, ürünlerin modern depolarda sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesine ve üreticinin finans kaynaklarına daha rahat kavuşmasına olanak sunmaktadır” dedi.

Lisanslı depoculuğa yönelmeliyiz

Üretici Halil Karakaya da lisanslı depoculuk sisteminin üreticilerin lehine olduğunu belirterek, “Getirmiş olduğumuz ürünümüz öncelikle tartıldı, daha sonra analizden geçti ve sınıflandırılması yapıldı. Son olarak ise ürünümüzü teslim etmiş bulunmaktayız. Eskiden beri biz üretim yapmaktayız. Şehrimizde böyle bir tesis olmadığı için depo kiralıyor ya da ürünümüzü tarlada satmak zorunda kalıyorduk. Şimdi ise öyle bir sorunumuz kalmadı. Dışarıdan kiraladığımız depolarda sürekli sıkıntı yaşamaktaydık. Takip etmek zorunda kalıyorduk. Bezen nem yüksek olabiliyor düşük olabiliyor, ürünümüz bozulabiliyordu. Şimdi ise bu problemler bu tesis sayesinde ortadan kalkmış oldu. Devletimizin sağlamış olduğu birçok destek ve teşvikler var. Bu sayede onlardan da faydalanıyoruz. Tüm üreticilere ve tüccarlara tavsiye ederim. Ürünlerini burada depolamaları onların menfaatine olacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.