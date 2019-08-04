Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Aksaray'da halk eğitim merkezi tarafından açılan kurslarda el sanatları kapsamında eğitim alan kadınlar, öğrenerek yaptıkları el emeği göz nuru eserleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar ilçe halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Kadınların çoğunluğunun ev hanımı olduğu ilçede özelikle kadınlara yönelik çeşitli eğitim kursları açılırken, kadınlar artık hem eğitim alıyor hem de öğrenerek yaptıkları el emeği göz nuru eserleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde görevli seramik kursu öğretmeni Serap Oymak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Kursiyerlerimize seramiğin her tür çeşit formlarını öğretmeye çalışıyoruz. Çini işler yapıyoruz, çini işler içerisinde tornayla şekillendirmeler yapıyoruz. Bu formları çekmeyi öğrettikten sonra belirli bir süre kurutmaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra fırınlama yapıyoruz. Ardından bu ürünleri renkli sırlar ile sırlayacağız ve bazılarını rapido çalışmalar yapacağız. Bazılarını da natürel olarak sergileyeceğiz. Ürettiğimiz ürünlerin satışıyla bayanlarımızın ekonomilerine önemli katkısı oluyor. Ürünleri önümüzdeki günlerde Sultanhanı Kervansarayında gelen ziyaretçilere de pazarlamayı planlıyoruz” dedi.

“Hem bireysel hem de bölge ekonomisine destek vermek istiyoruz”

Sultanhanı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şerife Böge de, kursların özellikle kadın ve çocuklara yönelik açıldığını belirterek, “Kurumumuz yaklaşık 11 aylık bir kurum. İlçemiz yeni bir ilçe. Yeni bir yapılanma söz konusu. Halk Eğitim Merkezi olarak biz de ilçemizin kurumları arasında yerimizi aldık ve 11 aldır faaliyetteyiz. Aralık ayından itibaren de kurslarını açarak bölge halkına hizmet ediyoruz. Özel sektörde işverenlerimizle birlikte daha çok kadınlar ve çocuklar üzerine kurslar açıyoruz. Bölgede turizm açısından bir canlandırma sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bizler de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak bayanlarımızla, çocuklarımızla işverenlerimiz ile ortak protokol ile açtığımız kurslarda hem bireysel ekonomiye, hem de bölge ekonomisine destek vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Takı tasarım eğitmeni Özge Güçlü ise takı tasarımları hakkında bilgiler vererek, “Takı tasarımın milattan önce 4 binli yıllara kadar uzanan bir tarihi geçmişi var. Bizler de burada ortaokul ve lise dönemi genç kursiyerlerimiz ile birlikte takı tasarımı yapıyoruz. Misinalı takılar, tığ işi takılar, kristal boncuklu takılar, dönem çantaları gibi model çalışmaları yapmaktayız” diye konuştu.

“Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz”

Kurslarda eğitim alan kursiyer Kadriye Yumuşak da, “17 yıldır burada evliyim. Ben hiçbir yere çıkmadım. Hiçbir yerde çalışmadım. 2 tane çocuğum var. Halk eğitim kursları açıldığından beri buradayım. Burada arkadaş çevrem gelişti, komşuluklar gelişti. Daha çok sosyal çevre ediniyorum. O yüzden ben burayı çok sevdim. Burada çok şey öğrendim. Bilmediğimiz dikişleri öğrendik. Burada yaptığım el işleri ile ailemize katkıda bulunuyoruz. Çocuklarıma çeyiz hazırlama imkanı buluyorum” ifadelerini kullandı.

Kursiyer Saliha Yumuşak ise, “Hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz hem de biz bayanları geliştirmek için çok iyi oldu. Bunların daha da gelişmesi için, bayanlar için böyle yerlerin açılmasını istiyoruz. Bayanın olduğu yerde hiç zarar gelmez. Bayan eli her yerde iyidir” dedi.

Kursiyer Gülsüm Mutlu ise, “3 tane çocuğumla birlikte geliyoruz. Bizim için, çocuklarımız için eğitim var. Kurslar açıldı. Onların gelişmesi, onların da sosyal faaliyetlere katılması için çok güzel. Kendimiz de ayrıca burada arkadaşlık ortamı edindik” şeklinde konuştu. Yine kursa katılan Hayriye Alan ise, kursta çeşitli el işleri öğrendiklerini belirterek, “Bu kursumuzda bayan arkadaşlarımızla güzel vakitler geçirmekteyiz. Kazak örüyoruz, kıyafetler dikiyoruz. Aileler evlilik çağı gelmiş çocukları için çeşitli çeyiz ürünlerini bizlere hazırlatıyor. Bizler de kadınlar olarak bu sayede toplumun birer parçası olduğumuzun farkına varıyoruz ve çok memnun oluyoruz” diye konuştu. El işi kursuna katılan Selvi Berat Dölek ise, “Katıldığım kurs sayesinde dikiş dikmeyi ve kıyafet tarzı ürünler üretmeyi öğrendim. Burada iğne oyası, penye dikimi, çanta imalatı yapıyoruz. Kurdele nakış ile havlular yaparak bu ürünleri satıyoruz. İğne oyası ve havlulardan çok satış yapmaktayız ve bu satışlarla aile bütçemize büyük katkılar sağlıyoruz” dedi.