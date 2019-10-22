İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde ölü bulunan 2 gencin tüp gazından zehirlendiği ortaya çıktı

Aksaray’da üç gün önce evde ölü olarak bulunan 2 gencin, açık unutulan piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.

Aksaray'da üç gün önce evde ölü olarak bulunan 2 gencin, açık unutulan piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri ortaya çıktı.


Olay, 19 Ekim Cumartesi akşamı Ortaköy ilçesi, İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir firmada çalışan Abdülahad Bulakbaş'ı ve yanına misafir olarak gelen arkadaşı Ayşe Eşin (23) ile birlikte kaldıkları evde ölü olarak bulundu. Kendilerinden haber alamayan arkadaşlarının polise haber vermesi üzerine evde cansız bedenleri bulunan 2 gencin, piknik tüpünde çay demledikleri sonrasında tüpü açık unuttukları belirlendi. Otopsi için hastaneye kaldırılan Abdulahat Bulakbaşı ve Ayşe Eşin'in piknik tüpünden sızan gazdan zehirlendikleri tespit edildi.


Öte yandan, evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi bulundu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.