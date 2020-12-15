İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fark edildiğini anlayınca çaldığı malzemeleri bırakıp kaçtı

Aksaray’da çaldığı malzemeleri bisiklete yükleyip götürürken fark edildiğini anlayan hırsız bisikleti ve çaldığı malzemeleri bırakıp kaçtı.

Aksaray'da çaldığı malzemeleri bisiklete yükleyip götürürken fark edildiğini anlayan hırsız bisikleti ve çaldığı malzemeleri bırakıp kaçtı.


Olay, Selçuklu Mahallesi 5507 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletle bazı malzemeleri götürmeye çalışan bir şahsın olduğunu fark eden mahalledeki inşaat bekçisi, şüphelendiği şahsa dur diye sesledi. Bekçinin seslenmesi üzerine panik olan hırsız inşaattan çaldığı pencere ve kapı profillerini bisikletiyle birlikte atarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. İnşaat bekçisinin verdiği eşkal bilgisini alan polis ekipleri çalıntı malzemeleri ve bisikleti incelemek için İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.