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FETÖ/PDY üyesi ihraç zabıt katibi Aksaray'da yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olma suçundan aranan zabıt katibi Aksaray’da yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olma suçundan aranan zabıt katibi Aksaray'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olan Ankara ilinde zabıt katibi olarak görev yapan ve ihraç edilen F.A. (36) isimli şahsın Aksaray'da olduğunu tespit etti. TEM Şubesi ekipleri il merkezinde bulunan bir ikamete yaptığı operasyonda şüpheliyi yakaladı. Emniyette sorgulanan şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi.

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