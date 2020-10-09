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FETÖ/PDY üyesi kadın tutuklandı

Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kadın, saklandığı evde yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli kadın, saklandığı evde yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş.E.'nin (39) Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerindeki bir ikamette saklandığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen ikamete baskın yapan TEM ekipleri şüpheli kadını yakalayarak gözaltına aldı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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