FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi 3 şahsa gözaltı

Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda örgütün yönetici ve üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ/PDY kapsamında haklarında yasal işlem yapılan 3 ayrı şüphelinin halen deşifre olmamış örgüt üyeleriyle hareket ederek tekrar yapılanmak için örgütsel faaliyetler yürüttükleri bilgisine ulaştı. 6 ay önce şüphelileri tespit ederek teknik ve fiziksel takibe başlayan KOM ve TEM ekipleri 6 aylık çalışmanın ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi ve üyesi olduğu iddia edilen H.M. (51), H.H.B. (61) ve V.K. (47) ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.