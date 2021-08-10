İhlas Haber Ajansı

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FETÖ/PDY'den aranan firarı şahıs Aksaray'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin operasyonuyla Aksaray’da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin operasyonuyla Aksaray'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G. (36) isimli şahsın Aksaray'da olduğunu tespit etti. Yapılan teknik takiple şahsın yerini belirleyen polis ekipleri, kent merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi. Yakalanan C.G., götürüldüğü emniyetteki sorgusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine gönderildi.

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