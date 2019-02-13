FETÖ/PDY'nin 10 zanlısı Aksaray'a getirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 2010 yılı Komiser Yardımcılığı sınav sorularını çalarak örgüt mensubu şahıslara verdiklerine ilişkin Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve çeşitli illerde gözaltına alınan 10 şüpheli Aksaray'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik dolandırıcılık soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin Aksaray'da görev yapan ve komiser yardımcılığı sınavını kazanan FETÖ/PDY mensubu polis memurlarından bu soruları aldıkları tespit edildi.