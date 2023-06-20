Fren yerine gaza basınca millet bahçesine girdi

Aksaray'da fren yerine gaza basan kadın sürücünün kullandığı otomobil, millet bahçesine girdi. Hızını alamayan otomobil spor aletlerinin üzerinde asılı kaldı.

Kaza, Fatih Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.B. (46) idaresindeki 34 CAT 736 plakalı otomobil sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kontrol çıkarak millet bahçesine girdi. Hızını alamayan otomobil bahçe içerisinde bulunan spor aletlerinin üzerine çıkarak durabildi. Spor aletlerinin üzerinde asılı kalan otomobilin kadın sürücüsü yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.