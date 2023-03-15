Gardıroptan tabancalar, bazadan tüfekler çıktı

Aksaray'da bir eve kaçak silah operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, gardıroptan 2 tabanca ve çok sayıda mermi, yatak altındaki bazadan ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın kaçak silah bulundurduğu belgisi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Merkez ilçede bulunan B.U. isimli şahsın adresini tespit eden jandarma istihbarat ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte ikameti ve şüpheliyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli evde yakalanarak gözaltına alındı. Evde detaylı arama yapan jandarma ekipleri, gardıroptan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 89 adet mermi, yatak altındaki bazadan ise 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 70 adet fişek ve 3 adet piyade tüfeği fişeği ele geçirdi. Şüphelinin aracında da arama ve sorgulama yapan jandarma ekipleri aracın 2 adet yakalama kaydının bulunduğunu tespit etti. Suç ve suç unsurlarına jandarma ekiplerince el konulurken, araç bağlanarak otoparka çektirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.