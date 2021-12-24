Gaz ve fren pedalına sıkışan paspas kazaya neden oldu

Aksaray'da gaz pedalı ile frenin arasına paspasın sıkışması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada baba ve oğul yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşacık Mahallesinden Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden Ali A. (25) idaresindeki 68 ABK 339 plakalı Dacia marka otomobil, gaz ve fren pedalının arasına paspasın sıkışması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş arazide takla attı. Kazada sürücü ve araçtaki yolcu olan babası Hakkı A. (52) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.