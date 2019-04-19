Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Dinçer'e ziyaret

Aksaray'ın yeni Belediye Başkanı Evren Dinçer'e Sivil Toplum Kuruluşları tarafından hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinden sonra Aksaray Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Belediye Başkanı Evren Dinçer'i Aksaray Gazeteciler Cemiyet Başkanı Yaşar Karatay ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti. Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Karatay ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Evren Dinçer'i tebrik ederek yeni dönemde başarılar diledi.