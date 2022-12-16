Geleceğin polisleri 50 saniyelik nefes kesen parkurda

Aksaray'da Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavlarına hazırlanan polis adayları gelecek hafta yapılacak 50 saniyelik parkur sınavı için ter döküyor.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 14 Kasım'da duyurulan 13 bin polis alımı ilanının ardından yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da geleceğin polis adayları 50 saniyelik zorlu parkurda ter dökmeye başladı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Kamu Personeli Seçme Sınavlarından 60 puan üzeri alan adayları davet etti. Önlisans ve lisans mezunları olarak 2 farklı grupta davet edilen polis adayları 19 Aralık'ta 8 bin 960 erkek ve 4 bin 40 kadın adayın arasında yer almak için ter dökecek. Ülke genelindeki POMEM parkurlarına katılmak için 1 aydır Aksaray'da parkur eğitimi alan 500 polis adayı ilk denemesini 19 Aralık Pazartesi Şehit Önder Güzel POMEM'de yapacak. 50 saniyelik nefes kesen zorlu parkurda erkeklerde 48 saniye ve altı süre puanı sayılırken, kadınlarda 50 saniye ve altı süre puanı sayılacak.

Adayların 3 grupta parkura çalıştığını ve yaklaşık 2 ay önce eğitimlerin başladığını belirten POMEM Kursu Antrenörü Mehmet Ali Savaş, “Şimdi bayanlarda ve erkeklerde başvurunun 10 katı değerlendirme kaldı. Bu değerlendirme içerisinde zaten 13 bin alım vardı. Normalde ilk etapta 12 bin alımdı sonra bin alım daha eklendi. 13 bin kişilik bir alım olacak. Biz ortalama 2 aydır çalışıyoruz. Erkek adaylarımızın 48 saniye baraj puana, bayanlarda 50 baraj puana çalışıyoruz. 40 saniyede erkekler tam puan almakta, bayanlar ise 42 saniyede tam puan almaktadır. Bu ayın 19'unda start verecek, sınavlar başlıyor. Ön sağlık ve parkurlar var, ön sağlık ve parkuru geçen arkadaşlar sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Özellikle parkur, duruma göre şimdi yeni başlayanlar var. 2 ay önce başlayan arkadaşlar öncelikli, bir dayanıklılık kapasitesini geliştirip daha sonra çalışmalarımıza devam edip öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda, gelen sporcuların yetenekleri doğrultusunda planlamalarımızı yapıyoruz. Ortalama 3 farklı kategoride olan sporcular var. Yani üst düzey olanda, orta düzeyde olan var, yeni başlayanlar var. Bu 3 grubun çalışması farklı oluyor. 3 grubu tek çatı altında çalıştırmak kendileri içinde bizim içinde verimli olmaz” dedi.

"Günde 2 defa antrenman yapıyoruz"

Polis adaylarının parkur ve teknik ağırlıklı çalıştıklarını belirten Antrenör Ramazan Yasin Altınok, “13 bin kişinin alımını duyduktan sonra hazırlıklarımız zaten süreçle devam ediyordu. Alımı duyduktan sonra günde çift antrenman yaparak eski öğrencilerimiz ve aramıza yeni katılan öğrencilerimizle beraber çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız salon çalışmaları oluyor genellikle, aynı zamanda koşu antrenmanı da yapıyoruz. Öğrencilerimize teknik, kondisyon taktik tüm bilgileri aktararak parkura hazır bir şekilde sokmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda ilk önce gelen sporcumuza parkurun gerekli bütün bilgilerini, tekniklerini, cezalarından bahsediyoruz. Ondan sonra birebir çalışarak gruba dahil ediyoruz. Ondan sonra bu çalışmalar kondisyon yük ve devamlılık çalışmaları oluyor. Belli bir süre saniye içerisinde yapmaları gerektiği için tüm teknik özellikleri yükleyip sporcumuzu hazırlıyoruz” diye konuştu.

Bireysel olarak eğitimlere başladıktan sonra POMEM Hazırlık Kurslarına katılan Yasin Güç (24), “Bu sene 29. POMEM mülakatlarına girmek için buradayım. Günde 2 defa antrenman yapıyoruz. 13 bin kişilik bu sene bir alım var Polis Akademisinin ve oldukça şansımız yüksek, bu bizim için çok büyük bir avantajdır. Tabi ki biz de bunu değerlendiriyoruz. Çalışmalarımız olağan hızıyla devam ediyor. Biraz beklediğimizden erken geldi. Bu sene biz bunu telefi ettik. Antrenmanlarımız devam ediyor. Arkadaşlara tavsiyem olabildiğince çalışsınlar. Çok isteyen değil, çaba gösteren ulaşıyor. Antrenmanda ter dökmeyen sınav sonunda gözyaşı döker. O yüzden çalışmalarını tavsiye ederim. Olabildiğince sakatlanmadan ve bundan sonraki 30.dönem içinde 6 ay 1 sene evvelinden koşu ve bireysel antrenmanlarına başlasınlar” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'tan üniversite için Aksaray'a gelerek polisliğe hazırlanan Mert Bostan (22) ise, “Aksaray Üniversitesinde sınıf öğretmenliğini bitirdim. Polisliğe uzun zamandır çalışıyorum. Hedefim 13 bin aday içerisinde sıralama yapmak. Uzun zamandır hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah bu yolda çekilen çile kutsaldır diyorum ve herkese başarılar diliyorum. Günlük kondisyon çalışıyoruz. Koşu çalışıyoruz. Ekstradan her gün akşam gelip parkurumuzu yapıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz. Bir futbol takımı gibi yoğunlaştırılmış bir eğitimden geçiyoruz. Bu bizi yoruyor ama sonuna değecek diye düşünüyorum” dedi.