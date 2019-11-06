Gençlerde ekolojik okuryazarlık projesine AB'den destek

Erasmus+ KA205 “Gençlik Stratejik Ortaklık Projeleri” kapsamında geçtiğimiz Haziran Ayında hazırlanan ve başvurusu yapılan proje, ASÜ'de bu alanda hibe almaya hak kazanan ilk proje olma özelliğine sahip. “Gençlerde Sosyal-Ekolojik Sistem Yaklaşımı ile Ekolojik Okuryazarlığın Geliştirilmesi” başlıklı çalışma 24 ay sürecek. Bulgaristan, İspanya, İtalya ve Almanya'nın da içinde bulunduğu proje, sekiz kurumun ortaklığı ile oluşuyor. Söz konusu çalışma kapsamında sosyal-ekolojik sistem yaklaşımı uygulanacak ve çevre konusunda daha eğitimli, daha duyarlı gençlerin yetiştirilmesi ile yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi sağlanacak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Örün'ün yürütücüsü olduğu projede, Doç. Dr. Belda Erkmen Araştırmacı, Öğretim Görevlisi Koray Çelik ise Teknik Personel olarak görev alıyor.