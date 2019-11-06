İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerde ekolojik okuryazarlık projesine AB'den destek

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) tarafından hazırlanan proje ile gençlerin sosyal hayatlarında ekolojik yapıları daha fazla öncelemesi ve ekolojik okur yazarlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.


Erasmus+ KA205 “Gençlik Stratejik Ortaklık Projeleri” kapsamında geçtiğimiz Haziran Ayında hazırlanan ve başvurusu yapılan proje, ASÜ'de bu alanda hibe almaya hak kazanan ilk proje olma özelliğine sahip. “Gençlerde Sosyal-Ekolojik Sistem Yaklaşımı ile Ekolojik Okuryazarlığın Geliştirilmesi” başlıklı çalışma 24 ay sürecek. Bulgaristan, İspanya, İtalya ve Almanya'nın da içinde bulunduğu proje, sekiz kurumun ortaklığı ile oluşuyor. Söz konusu çalışma kapsamında sosyal-ekolojik sistem yaklaşımı uygulanacak ve çevre konusunda daha eğitimli, daha duyarlı gençlerin yetiştirilmesi ile yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi sağlanacak.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Örün'ün yürütücüsü olduğu projede, Doç. Dr. Belda Erkmen Araştırmacı, Öğretim Görevlisi Koray Çelik ise Teknik Personel olarak görev alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.