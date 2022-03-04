Giysi kumbaralarından 15 ton ürün ekonomiye kazandırıldı

Aksaray'da ihtiyaç fazlası eşyaların tekrar ekonomiye kazandırılması ve ihtiyaç sahiplerine destek olunması amacıyla belediye tarafından başlatılan giysi kumbaraları ile çok sayıda ailenin ihtiyacı karşılanırken geri dönüşümden 15 ton ürün ekonomiye kazandırıldı.

Aksaray Belediyesi, ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çeşitli projeler yürütüyor. Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen Sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan “Giysi Kumbarası Uygulaması” ile ciddi oranda tasarruf sağlandı. Şehir içerisinde 48 mahallede 257 farklı noktada bulunan giysi kumbaralarına vatandaşların duyarlılık göstererek attıkları ihtiyaç fazlası kıyafet, ayakkabı, kaban gibi ürünler belediye ekipleri tarafında toplanıyor. Kullanılabilir durumda olan ürünler yıkanarak, ütülenerek ve paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Giysi kumbaralarında toplanan ürünler ile Aksaray Belediyesi yıl içerisinde birçok ailenin ihtiyacını karşıladı. Kullanılabilir durumda olan ürünlerle ihtiyaç sahiplerine verilirken kullanılmaz durumda olan 15 ton üründe geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırılmış olundu. Giysi kumbarası uygulamalarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, teşekkür etti. Başkan Dinçer, açıklamalarının devamında Aksaray halkının bu konuda duyarlı davrandığını dile getirdi.