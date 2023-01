Greyfurt, kış mevsiminin süper meyvesi

Aksaray'da pazar alışverişine çıkan vatandaşlar C vitamini içeren meyvelere ilgi gösteriyor. Tezgahlarda kilosu 5 TL'den satışa çıkan greyfurt pazar tezgahlarının gözdesi oldu. Beslenme uzmanlarının ‘süper gıda' olarak tanımladığı greyfurtun faydasını bilen vatandaşlar kilo kilo greyfurt alırken, tezgah başında greyfurtun suyunu sıkan esnaflar birbirileri ile yarışıyor. Esnaf Mersin'den gelen mahsullerin hızla satıldığını anlatırken, beslenme uzmanları bazı hastalıkları bulunan vatandaşların doktor kontrolünde greyfurt tüketmesi gerektiğini, günde yarım greyfurtun tansiyon ve kolesterole iyi geleceğini anlattı.

“Greyfurt süper bir gıda”

Greyfurtun kış mevsiminin süper gıdası olduğunu, bazı hastalıklarda insanların doktor kontrolü altında tüketmesi gerektiğini belirten Beslenme Uzmanı Diyetisyen Ayşe Göktaş, “Greyfurt kış mevsiminin vazgeçilmez bir meyvesidir. Aslında süper bir gıda olarak isimlendiririz. Çok güzel bir C vitamini kaynağıdır bizim için. C vitamini kaynağı olmasından kaynaklı çok güzel bir antioksidan özelliği gösterir. Vücutta biriken radikallerin, serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda tansiyonu, kolesterolü düşürür. Kanserin önüne geçer. Faydaları vardır ama bazı hastalarda, ilaç kullanan kişilerde greyfurt alınmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle tansiyon hastaları, kolesterol hapı kullanan kişiler ve kanser ilacı kullanan kişiler kesinlikle greyfurt kullanımını doktor kontrolü altında yapması gerekiyor. Her gün yarım greyfurt tüketmesi yeterli olur kişinin” diye konuştu.

Kilosu 5 TL'den tezgahlarda

Akdeniz Bölgesinden hafta başında getirdikleri greyfurtu tezgahta 5 TL'den satışa sunduklarını anlatan pazar esnafı Mustafa Şakar (54), “Greyfurtu Mersin'den getiriyoruz. Kanlı greyfurt bol sulu, tezgahımızda kilosunu 5 liradan yansıtmaya çalışıyoruz. Kış olması sebebiyle başta greyfurt, portakal, mandalina hızlı bir şekilde müşterilerimiz alıyor. Greyfurt sulu olması ve şifa olması sebebiyle şuan talep fazla. 5 TL'den şuan için satıyoruz. Hastalıklara karşı gelen ve portakaldan, mandalinadan daha etkili olan greyfurtumuz fazlasıyla itibar görüyor. Doktorlarımız da, sağlıkçılarımız da greyfurtu öneriyor. Önümüzdeki soğukların çökmesi sebebiyle, biraz daha artmasıyla greyfurtlarımız tezgahlarımızda daha fazla yerini alacak. Hızlı bir şekilde müşterilerimiz talep gösterecek” dedi.

Doktorların tavsiyesini dinleyerek vatandaşlara da tavsiyede bulunan Halil Ergün (66), “Kış günleri greyfurt yiyeceksiniz. Bütün vitaminler bundadır. Dinç kalmak için şifadır. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Duran Çelen ise “Greyfurt çok faydalı bir meyve. Kış aylarında vazgeçilmeyen bir meyve, doktorlar da çok tavsiye ediyor. C vitaminiyle gribe falan çok iyi gelen bir meyve, tavsiye ediyoruz. Greyfurt dışında mandalina ona benzer elma hurma gibi bütün meyvelerden faydalanmamız lazım. Çünkü bunları yersek, meyve yersek ilaca da gerek kalmaz” ifadelerine yer verdi.