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Gülağaç'ta huzur ve korona denetimi

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde polis ekipleri her gün yaptığı uygulamayla ilçenin huzur ve güvenini sağlıyor.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde polis ekipleri her gün yaptığı uygulamayla ilçenin huzur ve güvenini sağlıyor. Ekipler uygulamalarda korona virüse karşı da bilgilendirme ve maske denetimi yapıyor.


Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, olabilecek olaylara karşı önceden tedbir alarak olayların önüne geçmek amacıyla polis ekiplerinin denetimi hızla devam ederken, Gülağaç ilçesinde de polis ekipleri uygulamalarla ilçede hem huzur ve güveni sağlıyor, hem de korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşları bilgilendirerek maske ile sosyal mesafe kontrolü yapıyor. Gülağaç İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Canevi yönetiminde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde; kafeler, çay ocakları, oyun salonları, çay bahçeleri ve halkın yoğun olduğu tüm yerler kontrolden geçirilerek, korona virüs kapsamında da bilgilendirme yapıldı.

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