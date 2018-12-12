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Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Aksaray’da hafif ticari aracın hurda toplayan elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari aracın hurda toplayan elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ş. (25) idaresindeki 68 KY 145 plakalı hafif ticari araç, Onur A. (20) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazada üç tekerlekli elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Üç tekerlekli bisikletteki toplanan hurdalar da etrafa dağıldı. Yaralı Onur A. olay yerine çağrılan 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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