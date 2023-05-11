Hafif ticari araç elektrikli motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın elektrikli motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya yolu Otogar ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinile bilgiye göre, otogar istikametinden hastane istikametine seyreden B.T. (18) idaresindeki elektrikli motosiklete hastane istikametine dönen ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 68 BS 646 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla tedbir amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hafif ticari aracın kadın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.