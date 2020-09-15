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Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Aratol Bahçeli Mahallesi Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim U. (34) idaresindeki 34 BH 563 plakalı Fiat marka hafif ticari araç Ayhan Halis T. (53) yönetimindeki 06 AE 8135 plakalı Ford marka tır ile çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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