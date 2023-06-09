Hafif ticari araç şarampole düştü: 1 ağır yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyü sınırları içerinde bulunan Ankara - Niğde otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Harun B. idaresindeki 34 FSH 751 hafif ticari araç, Ankara'dan Niğde istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı sonra da şarampole düştü. Kazada araç hurdaya dönerken araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan sürücü Harun B. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.