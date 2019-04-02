Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem E. (23) idaresindeki 68 DE 765 plakalı hafif ticari araç, Tacin Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda Mustafa Y. (77) yönetimindeki 42 PP 207 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle otomobilde bulunan Edeviye Y., (65) yaralandı. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.