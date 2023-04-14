Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu Ataköy girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden C.M.C. (26) idaresindeki 68 ACF 417 plakalı Ford marka otomobil, kavşaktan dönmek isteyen H.C.G. (18) yönetimindeki 68 KT 027 plakalı Mercedes marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçların ön kısımları hurdaya dönerken yolda geçen diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.C. (20) ile Z.C. (19) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü H.C.G., “Ben sol taraftan geliyordum burada da bir kamyon vardı ve kamyon şeridin birini kapattı. Çarpıştığım araç ise bu yolun hakkından fazla hızla geliyordu. Ben biraz çıktım, kamyonu görünce bana doğru kırdı ve çarptı” dedi.