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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut D. (34) idaresindeki 42 NS 532 plakalı otomobil ile Metin E. yönetimindeki 26 E 3184 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada Davut D. (34) Y.B.D. (1) Yasemin D. (23) E.Z.D. (3) M.B.D. (6) Emine A. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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