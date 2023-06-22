Hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aksaray'da kasten adam öldürme ve yaralama suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan firari şahıslara yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten adam öldürme ve yaralama suçundan aranan firari İ.A. (58) isimli şahsın peşine düştü. Şahsın Aksaray merkezde bir ikamette saklandığı bilgisini alan ekipler Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.