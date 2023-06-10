Halatı kopan asansör kabini boşluğa düştü: 1 yaralı

Aksaray'da asansörle bir kat yukarı çıkmak isteyen 54 yaşındaki kadın, halatın kopması ve kabinin asansör boşluğuna düşmesiyle yaralandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli Yeniköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı binanın zemin katından yukarı çıkmak için asansöre binen Safiye Ş. (54), asansör halatının kopması sonucu kabin hızla asansör boşluğuna düştü. Düşen kabinde yaralanan kadının feryatları bina sakinleri tarafından fark edilerek durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa süren çalışma sonucu sağlık ekipleriyle birlikte kadını kabin içerisinden kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenilirken hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.