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Halı hırsızları suçüstü yakalandı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde halı atölyesinden halı çalmak isterken polisin operasyonuyla suçüstü yakalanan 4 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde halı atölyesinden halı çalmak isterken polisin operasyonuyla suçüstü yakalanan 4 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir halı atölyesinde hırsız olduğu ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek belirlenen halı atölyesine intikal etti. Burada hırsızların atölye içerisinde olduğunu gören ekipler hırsızların kaçmaması için atölye bölgesini adeta abluka altına aldı. Ardından halı atölyesine operasyon düzenleyen ekipler Mustafa K. (28), Abbas Ş. (35), Tuğrul T. (31) ve Koray A. (22) isimli şüphelileri atölye içerisinde suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Kayseri ilinden Aksaray'a hırsızlık yapmak için geldikleri öğrenildi.

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