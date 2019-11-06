HIMSS 19 EURASİA'da Aksaray Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezine ödül

HIMMS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Fuarı'nda HIMSS EMRAM kriterlerine göre O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye'de bu unvanı almaya hak kazanan 7 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden biri olan Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı ve HIMSS iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği "HIMSS'19 Eurasia-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı İstanbul'da gerçekleştirildi. 30-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen törende Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine ödül geldi. HIMMS 19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Fuarı'nda O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye'de bu ünvanlı almaya hak kazanan 3. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi oldu. Ödülü, İl Sağlık Müdürlüğü personellerimiz Sağlık Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci ve HIMSS USA CEO'su Harold F. Wolf'un elinden aldı.