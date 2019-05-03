Hırsızlık ve mala zarar verme şüphelileri yakalandı

Aksaray'da hayvan hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarından aranan 2 şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hayvan hırsızlığı ve mala zarar verme olayları Hamidiye Mahallesi, Kalanlar Mahallesi ve Bahçeli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler Muhammet D. (27) ve Mahsun Ç. (23) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet D.'nin yapılan GBT sorgusunda “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçu ile ilgili 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Muhammet D. ve Mahsun Ç. isimli şüpheliler adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Şüphelilerden Mahsun Ç. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Muhammet D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.