İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hızarla ağaç keserken kazayla ayağını kesti

Aksaray’da hızarla ağaç keserken bir anlık dalgınlıkla hızarı elinden kaydıran vatandaş ayağını kesti.

Aksaray'da hızarla ağaç keserken bir anlık dalgınlıkla hızarı elinden kaydıran vatandaş ayağını kesti.


Olay, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki müstakil evinde ağaç kesmek isteyen Mehmet K. (35), eline aldığı hızarla ağaçları kesmeye başladı. Bir süre sonra ağaç keserken hızarı elinden kaydıran Mehmet K. hızar bıçağının ayağına değmesi sonucu ayağı kesilerek yaralandı. Evdeki ailesi tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ayağından yaralanan vatandaşı ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada tedavi altına alınan Mehmet K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sol ayağından derin bir kesi aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.