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Hızır Aksaray Projesiyle sorunlar hızlı şekilde çözülecek

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yusuf Şahin, sosyal dayanışmayı canlı tutan her projeyi önemli bulduklarını ve mümkün olan her katkıyı sunmaya çalıştıklarını söyledi.


ASÜ ile Aksaray Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında “Sosyal Destek Hızır Aksaray Projesi İşbirliği Protokolü” imzalandı. Aksaray Valiliğince hazırlanan proje, şehit yakınları, gaziler ve çocukları, yetimler ve öksüzler, yaşlılar, engelliler, dul ve kimsesizler, engelli çocuklar, anne-babası engelli çocuklar ile sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan bireylerin sorun ve taleplerinin hızlı biçimde çözülmesini içeriyor. Bu kapsamda, saha ekiplerinin yaptığı ziyaretlerden elde ettikleri veriler Sosyal Destek Hızır Aksaray Bilgi Sistemine girilecek, belirtilen talep ve sorunlar ilgili kurumlara elektronik ortamda aktarılacak ve kısa sürede çözümü sağlanacak. Projenin son derece anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Rektör Şahin, “Böylesi güzel bir projenin içerisinde yer almaktan dolayı memnunuz. Biz de proje kapsamında üzerimize düşen her ne varsa büyük bir titizlik ve samimiyetle yerine getireceğiz” dedi.


Yapılan kısa açıklamanın ardından Rektör Şahin ve Aksaray Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsrafil Aktürk, hazırlanan protokolü imzaladı.

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