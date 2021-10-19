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Hurdaya dönen tırdan burnu dahi kanamadan kurtuldu

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü hurdaya dönen aracından burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü hurdaya dönen aracından burnu dahi kanamadan kurtuldu.


Kaza, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden İsmet Ç. (44) idaresindeki 34 GH 2085 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonucu tır hurdaya dönerken, sürücü kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri her ihtimale karşı sürücünün sağlık kontrollerini yaptı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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