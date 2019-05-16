Huzurevi sakinlerinin fiziksel bakımları yaptırıldı

Aksaray'da kadın girişimciler, huzurevinde kalan yaşlı kadınlara el, ayak bakamı yapıp saçlarını kesti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Aksaray Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri sosyal aktivite programları kapsamında Abdül Kadir Üçyıldız Huzurevi'nde kalan yaşlı kadınları ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen kadın girişimciler, hanımların saç kesimini, el ve ayak bakımlarını yaptı. Gördükleri manzara karşısında mutluluklarını dile getiren huzurevi sakinleri, kadın girişimcilere teşekkür etti.

Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Berrin Özan, yaşlıların dünyanın en değerli varlıkları olduğunu belirterek, “Sosyal aktiviteler kapsamında girişimci kadınlar olarak bünyemizde bulunan üyelerimiz ve başkan yardımcılarımız ile huzurevi sakinlerini ziyaret ettik. Sadece ziyaretle kalmak istemedik. Ziyaretimizin ardından onlara bir sürpriz yaparak fiziksel bakımlarını yaptık. Huzurevi sakinlerimizde bundan çok mutlu oldular. Onların bu mutluluğu bizleri de mutlu etti. Aslında fırsat buldukça buralara gelip bu güzel insanlarla hasbihal etmek, onların varsa ihtiyaçlarını gidermek gönüllerine dokunmak herkesin yapması gereken bir davranış” dedi.