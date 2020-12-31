İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Aksaray'da uygulamaya katıldı

Yılbaşı denetimleri kapsamında uygulama noktalarını denetlemek ve uygulamalara katılmak için Aksaray'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, yurt genelinde 3 bin 890 noktada güvenlik denetimleri yapıldığını söyledi.

Yılbaşı denetimleri kapsamında Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, denetimleri yerinde görmek, incelemek ve uygulamalara katılmak üzere İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Aksaray'a geldi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tarafından Aksaray - Ankara Karayolu Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde karşılanan Bakan Yardımcısı Erdil, jandarma ve emniyetin uygulamasına katılarak sürücü ve yolcularla sohbet etti. Vali Aydoğdu ile birlikte araçlarda bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler veren Erdil yolcuların yeni yılını kutladı.

Burada bir açıklama yapan Erdil, “Hep beraber, Bakanlığımız ve başta bakanımız olmak üzere bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz hep birlikte sahaya çıktık, alana çıktık. Kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte ilgili güvenlik denetimlerini ve uygulama noktalarını denetliyoruz. Arkadaşlarla beraber oluyoruz. Görev yerlerindeki arkadaşlarımıza hem moral verme, motivasyon oluşturmak hem de onların görevlerinde beraber olmak için alanda oluyoruz. Bugün malum yılbaşı, 2021 yılı için hep beraber 2021 yılına hazırlanıyoruz. Yine bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcılarımız çeşitli yerlerdeyiz. Aşağı yukarı 3 bin 890 uygulama noktasında bugün güvenlik denetimleri yapılmaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz güvenlik denetimleri yapmaktadır. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz hep beraber vatandaşlarımızın güvenliğini, esenliğini sağlamak, yılbaşında oluşabilecek risklerin ve tehditlerin önlenmesi için görev başındadırlar. Ben de o çerçevede arkadaşlarla beraber, valimizle beraber bugün Aksaray'da, daha sonra Konya'da valilerimizle birlikte alanda görev yapan kolluk kuvvetlerimizi yerlerinde, uygulama noktalarında ziyaret edeceğiz. Bu çerçevede yoldayız. Bu vesile ile de ben 2021 yılının ülkemize, vatandaşlarımıza, topyekun bütün insanlığa hayırlar getirmesini, bereket getirmesini diliyorum. Yaşadığımız bu korona sorunu, salgın sorunundan da bu vesile ile kurtulacağımızı ümit ediyor ve dua ediyoruz” dedi.