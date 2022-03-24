İdeathon yarışmasının kazananları gençlik buluşmasında ödüllendirildi

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in düzenlediği gençlik buluşmaları programı Aksaray Bilim Merkezinde gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi'nin gençlere yönelik projeleri hakkında bilgiler verdi. Gençlerle uzun uzun sohbet eden Başkan Dinçer, gençlerin soruları üzerine öğrencilik yıllarına ait anılarını gençlere aktardı. Aksaray Bilim Merkezinde birçok faydalı etkinliğin yapıldığına dikkat çeken Başkan Dinçer, gençlere bu etkinliklerden ve projelerden azami derece yararlanmalarını söyledi. Aksaray Bilim Merkezi tarafından gençlerin şehir için fikirlerinin değerlendirildiği fikir yarışmasında yarışmacılar, sınırlı ve tükenmekte olan kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, kentimizde yaşamı kolaylaştıran ve bu kapsamda yenilikçi, teknolojik, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan çözümler üreten proje fikirlerini sunum haline getirerek paylaştılar.

Ideathon fikir yarışmasında 8 takımdan oluşan 50 genç şehrin ulaşım, turizm, gençlik, kültür, eğitim ve çevre eksenlerindeki ihtiyaç ve gelişimine fayda sağlayacak düşünceleri, halk sağlığına dönük süreçlerde ve operasyonda fayda sağlayacak fikirleri, sürdürülebilir yaşama dair fayda sağlayan yenilikçi ve uygulanabilir çözümleri, Gençlerin istihdamına, yönelik, beyin göçünün önüne geçebilecek, ekonomiye katkı sağlayacak projeleri, gençlerin kültürel ve sosyal yönden gelişimlerine katkı sağlayacak öngörüleri konu alan sunumları ile kıyasıya yarıştırlar. Jüri üyelerince başarılı bulunan ilk 3 takımın üyeleri Belediye Başkanı Evren Dinçer'in katıldığı gençlik buluşmasında ödüllerini aldı.