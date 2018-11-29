İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki ayrı hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Ankara’da cazevinden firar eden ve sonrasında Aksaray’da 2 ayrı hırsızlık suçuna karışan cezaevi firarisi vatandaşın ihbarı ile yakalandı.

Ankara'da cazevinden firar eden ve sonrasında Aksaray'da 2 ayrı hırsızlık suçuna karışan cezaevi firarisi vatandaşın ihbarı ile yakalandı.


Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eşkali verilen şahsı durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan H.K.'nin (17) GBT sorgusunu yapan polis ekipleri, şüphelinin bir süre önce Ankara Sincan Açık Cezaevinden firar ettiğini ve daha sonra da Aksaray'da 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Sincan Açık Cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.