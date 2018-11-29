İki ayrı hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Ankara'da cazevinden firar eden ve sonrasında Aksaray'da 2 ayrı hırsızlık suçuna karışan cezaevi firarisi vatandaşın ihbarı ile yakalandı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eşkali verilen şahsı durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan H.K.'nin (17) GBT sorgusunu yapan polis ekipleri, şüphelinin bir süre önce Ankara Sincan Açık Cezaevinden firar ettiğini ve daha sonra da Aksaray'da 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Sincan Açık Cezaevine teslim edildi.