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İki bina arasına atılan çöpler yandı

Aksaray’da iki binanın arasına atılan çöplerin alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aksaray'da iki binanın arasına atılan çöplerin alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.


Yangın, Hamidiye Mahallesi 755. Sokakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 2. katının diğer bina ile arasında bulunan boşlukta yangın çıktı. İki bina arasına biriken çöplerin bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın binanın 2. katındaki S.G'ye (76) ait yabancı uyruklu şahısların kiracı olarak yaşadığı dairenin balkonuna sıçradı. Çöp torbalarının ve araya atılan kartonların tutuşmasıyla alevler yükselince çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın daha fazla büyümeden müdahale ederek iki bina arasındaki yanan çöpleri önce söndürdü sonra da çıkarttı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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