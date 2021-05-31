İki otomobile çarpan kamyonet kaldırımı aşıp boş araziye devrildi

Aksaray'da otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki otomobile çarpan kamyonet kaldırımı aşarak boş araziye devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (20) idaresindeki 68 DE 889 plakalı Mitsubishi marka kamyonet merkez istikametine seyrederken kavşakta F.S. (52) yönetimindeki 34 RJ 7098 plakalı Renault otomobil ile çarpıştı. Hızını alamayan kamyonet daha sonra park halindeki 68 BN 774 plakalı otomobile de çarparak kaldırımı aşıp boş araziye devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.T. yaralanırken vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kamyonet sürücüsünü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.