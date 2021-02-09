İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 7 yaralı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü trafik kazasında 1’i bebek 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.



Kaza, Hasas Mahallesi Hasas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametinden Hasas Mahallesi istikametine giden Ayşe P. (25) idaresindeki 68 KY 551 plakalı otomobil, Şifahane Mahallesi istikametinden Hasas Mahallesi istikametine seyreden Hasan T. (19) yönetimindeki 68 KY 346 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birisi takla atarak refüje ters dönerken her iki otomobilde adeta hurdaya döndü. Kazada sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan İlknur T. (44), Esra T. (25), Elif T. (23), Yunus O. (29) ile 4 aylık bebek Fatih Selim O. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.