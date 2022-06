İl Başkanı Altınsoy: "Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz"

Aksaray'da esnafları ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Başkan Altınsoy, esnaf ziyaretleri sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü. Her fırsatta halkın içinde ve halkla birlikte olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan İl Başkanı Altınsoy, “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Her zaman dinamik, her zaman sahada bir teşkilat olan AK Parti kadroları olarak biz de çalışmalarımıza hız kazandırıyoruz. Ortak paydamız Aksaray, gayretimiz Aksaray'ımız için ülkemiz için. Hep daha iyisinin peşindeyiz. Teşkilat çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. Gönülden gönüle köprüler kurarak yolumuza devam ediyoruz. Onları dinleyerek, talep ve önerilerini dikkate alıyoruz. Vatandaşımızın, esnafımızın derdi bizim derdimiz. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bizim siyasetimizin odak noktası insandır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın söylemi çalışmalarımızın merkezi olmuştur. Milletine aşık bir liderle 20 yıl önce çıktığımız bu yolda misyonumuz aynı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde seçim zaferlerinin yanı sıra büyük badireleri de milletimizin destekleriyle atlattık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Çalışmalarımızı da bu minvalde yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan ziyaretlerde Başkan Altınsoy'a, İl Başkan Yardımcıları Şaban Yüksel, Hüseyin Aydın, Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Öztürk ve gençlik yönetimi eşlik etti.