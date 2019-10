İl Başkanı Altınsoy israfa dikkat çekti

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de gıda güvenliğinin günün önemi açısından bir kez daha hatırlanması ve toplumsal refahın yükseltilmesi, açlık ve yoksullukla mücadele de başarılı olunması temennisinden bulundu.

Bu yıl, “Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya” temasıyla kutlanan “Dünya Gıda Günü” nedeniyle açıklama yapan AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Önceki yıllarda 821 milyon insan açlık çekti ve bu sayı dünya nüfusunun yüzde 11'ine denk geliyor. Her 9 kişiden 1'i aç ve bu insanların çoğu sahra altı ve Güney Doğu Afrika'nın yoksul, kırsal kesimlerinde yaşıyorlar. Hamdolsun Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz, 18 yıldır yönetimde olan hükümetimiz her alanda reform niteliğinde yatırımlar yapıyor. Her geçen güçlenerek, büyüyoruz. Artık eski Türkiye yok, yeni Türkiye yolunda hızla ilerliyoruz. Çok büyük projeler bir bir hayata geçiriliyor” dedi.

Gıda israfına da değinen Başkan Altınsoy, “Ancak tabi şunu da unutmamamız gerekiyor. ‘Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya' mesajında olduğu gibi aslında gıda israfına çok ciddi anlamda dikkat çekmemiz gerekiyor. Gıdayla ilgili yılda 1,3 milyar ton gıda israf ediliyor. Türkiye'de kişi başı ortalama 816 gram yani kişi başı yaklaşık 1 kilograma yakın israf gerçekleştiği tespit edilmiş. Bu israfın önüne geçebiliriz. Aynı zamanda Türkiye'de refahın artmasıyla, standartların yükselmesi ve insanların gelirlerinin artmasıyla beraber insanlar çok daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Beraberinde obezite dediğimiz rahatsızlıklar da ortaya çıkıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 32,2'sinin obez olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bizler bu noktada tüm bireylerin kendisini sorgulamasını, yeniden bu anlamdaki yaptıklarını gözden geçirmesini arzu ediyorum. İnşallah israfın, obezitenin azaldığı, daha sağlıklı yaşamın sürüldüğü bir hayat olmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.