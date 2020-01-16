İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin bütçesini denetliyor

Aksaray'da İl Genel Meclisi tarafından İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi denetleniyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün Başkanlığında AK Parti ve MHP'den oluşan denetim kurulu üyeleri, Aksaray İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesini denetliyor. Mehmet Tüzün başkanlığında oluşan denetim heyetinde MHP'den İl Genel Meclis üyeleri Cavit Çıtak, Halil Demiray, AK Parti'den Veysel Yıldız ve Hayrullah Balkır bulunuyor. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün yaptığı açıklamada, İl Genel Meclisinin görevlerinden birinin de denetim olduğunu belirterek, “İl Genel Meclisimizin görevlerinden bir tanesi de İl Özel İdaremizin hesaplarının bizim denetim komisyonunca incelenmesi ve rapora bağlanması. Bu anlamda da biz meclisimizde denetim komisyonumuzu oluşturduk. Şu anda da arkadaşlarımızla birlikte MHP'den ve AK Parti'den denetim komisyonu arkadaşlarımız 2019 yılı ile ilgili İl Özel İdare hesaplarını denetliyoruz” dedi. 2019 yılında yapılan harcamaları bir bir inceleyen ve denetleyen heyet, denetim sonucunda hazırlanan rapor meclis ve sonrasında da Valilik makamına sunulacak.