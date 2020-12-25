İl Müdürü Akgün: “Başvurun, fırsatları kaçırmayın”

31 Aralık 2020 tarihinde son bulan yapılandırma kapsamında işveren ve sigortalılara yönelik açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Bilal Akgün, “7256 yapılandırmaya son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'dir. Buna göre işveren ve sigortalılarımız gelin başvurun fırsatları kaçırmayın. Yapılandırmada büyük fırsatı değerlendirerek yapılandırın ve kazançlı çıkın. 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar ve diğer borçlar için SGK alacakları yapılandırma kapsamındadır. Başvurularınızı 31 Aralık 2020 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi, şahsen veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu birimlerine de yapılabilirsiniz” dedi.

Açıklamada, borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, ilk iki taksit süresi içinde, taksitle ödeyen işverenler için de yüzde 50'sinin silineceği, taksitli ödemeyi tercih eden borçluların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerini belirten Akgün, yapılandırmadan yararlanmalarını istedi.