İndiği servis minibüsünün altında kalan öğrenci öldü

Aksaray'da evden okula geldikten sonra servis minibüsünden inen öğrenci, sürücü manevra yaptığı sırada minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde okuldan çıktıktan sonra servis minibüsüyle eve giden 2. sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8), evde yemeğini yedikten sonra tekrar okula gelmek için evinin önünden servis minibüsüne bindi. Özkan Özata (33) idaresindeki 68 S 0033 plakalı servis minibüsü okulun önüne geldiğinde kapıyı açıp öğrencileri indirdi. Öğrencilerin inmesinin ardından sürücü manevra yaptığı sırada 8 yaşındaki Işıl Güzel minibüsün altında kaldı. 4-5 metre kadar minibüsün altında sürüklenen Işıl Güzel olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından okulda bulunanlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri Işıl Güzel'in öldüğünü belirlerken, çocuğun cansız bedeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.