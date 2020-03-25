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Israrla sokakta kalan 65 yaş üstü vatandaşlara 392 TL ceza

Aksaray’da sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından günlerce sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşları uyaran polis ekipleri bugün evlerine gitmemekte ısrarcı olanlara 392 TL para cezası uyguladı.

Aksaray'da sokağa çıkma sınırlandırmasının ardından günlerce sokak sokak gezerek 65 yaş üstü vatandaşları uyaran polis ekipleri bugün evlerine gitmemekte ısrarcı olanlara 392 TL para cezası uyguladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü kişilere yönelik getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayanlar sokaklarda gezmeye devam ediyor. Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri anonslar yaparak bu kişileri sokağa çıkmamaları için uyarıyor. 4 gündür süren uyarılara rağmen sokağa çıkmada ısrar edip evine gitmeyenlere bugün ceza uygulandı. Bazı yaşlılara ‘sokağa çıkma sınırlandırmasına uymamak' suçundan 392 TL para cezası kesildi.

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